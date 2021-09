Taranto-Palermo, scelte e dubbi di Filippi: le probabili formazioni

La sfida Taranto-Palermo è in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Iacovone": fischio d'inizio alle ore 17.30

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro il Taranto. Alle ore 17.30, allo Stadio Comunale "Erasmo Iacovone", andrà in scena la sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo il pareggio (con rimpianti) contro l'Acr Messina. Un tempo a testa, meccanismi da perfezionare, errori da evitare. Un match intenso, non certo spettacolare, né particolarmente vibrante.