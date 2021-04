Palermo, a settembre il “museo internazionale dello sport”: da stabilire ancora la sede

Un museo internazionale dello sport pronto ad aprire a Palermo.

Il progetto è stato presentato in quel di Roma da Massimo Costa che si è incontrato con il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Un museo la cui inaugurazione è prevista per il 15 settembre 2021, intanto sono arrivate le parole dello stesso Costa nel corso dell’intervista concessa a ‘Il Giornale di Sicilia’.

“Nelle prossime settimane indicheremo pubblicamente la sede del museo. È nostra intenzione ospitare e mettere in mostra cimeli, oggetti, documenti, giornali, opere d’arte, filmati, miniature. Lo faremo a Palermo, città che nella storia è stata una capitale anche sportiva, specie in età pionieristica. Dal capoluogo della Sicilia intendiamo instaurare un dialogo con il mondo, parlando la lingua universale dello sport. Per questo abbiamo pensato al Museo internazionale dello sport. L’inaugurazione sarà un punto di partenza e non di arrivo. Conside- riamo il nostro polo museale uno spazio aperto, in termini logistici e nei contenuti”.