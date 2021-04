Palermo, verso la sfida contro la Cavese: tanti gli assenti, si ferma anche Saraniti

Il Palermo si proietta alla sfida di domenica pomeriggio contro la Cavese.

Tanti gli assenti in vista del match casalingo contro la compagine campana, a confermarlo la presenza di soli sedici calciatori alla seduta pomeridiana di giovedì. I restanti sono out, l’unica speranza è quella di recuperare qualcuno tra gli assenti considerando però che Almici e Peretti non saranno di certo del match, per il primo stagione finita per il secondo elongazione all’adduttore. Somma e Palazzi continuano il percorso di riabilitazione dopo i rispettivi infortuni , a sinistra assenti sia Crivello ( dal caso Covid riscontrato) che Corrado (problema al piede). In avanti non si è allenato Andrea Saraniti che dopo Bari ha accusato un fastidio muscolare al gluteo, continua il proprio recupero Lorenzo Lucca che potrebbe rientrare per la trasferta di Francavilla.

Capitolo Covid, ricevuti gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi: non ci sono nuovi casi positivi dopo quell’unico riscontrato qualche giorno fa.