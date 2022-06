Padova-Palermo, info viabilità: cancelli dell'”Euganeo” aperti per le 18.30

Per Padova-Palermo sarà anticipata l'apertura dei cancelli, consigliando agli spettatori del match di recarsi all'"Euganeo" già dalle 18.30

Al fine di evitare fastidiose code in auto o ai check point di accesso, il Calcio Padova aprirà i cancelli dello stadio "Euganeo" alle 18.30, consigliando ai tifosi di entrambe le squadre possessori di un biglietto per seguire dal vivo la finale d'andata dei playoff di Serie C di recarsi all'impianto sportivo proprio per quell'orario. La circolazione dei veicoli su via Nereo Rocco sarà preclusa fin dalle 17.30. Per la circostanza lo svincolo di Montà su corso Australia rimarrà chiuso.