Padova-Palermo, oltre 13mila i biglietti venduti: gli aggiornamenti

Questa mattina è stata aperta anche la vendita dei tagliandi riservati al Settore Gradinata Est dello Stadio Euganeo

La notizia era nell'aria, questa mattina la conferma. Dalle ore 12:00 di oggi, sabato 4 giugno, è stata aperta anche la vendita dei tagliandi riservati al Settore Gradinata Est dello Stadio Euganeo per assistere alla gara Padova-Palermo, in programma domenica 5 giugno alle ore 21:00 e valevole per la finale d'andata dei playoff di Serie C.