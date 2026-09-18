Le parole del tecnico dell'Avellino sulla polemica.

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Alessandro Nesta ha parlato della vicenda Armando Izzo in conferenza stampa alla vigilia di Ascoli-Avellino, in programma domani alle 19:30. Il tecnico ha commentato i battibecchi social del difensore con alcuni tifosi del Palermo e il riferimento a Filippo Inzaghi, spiegando anche come il gruppo gestisce episodi di questo tipo.

Hai parlato con Armando Izzo dei commenti sui social rivolti ai tifosi del Palermo e del riferimento a Inzaghi?

"Armando è così, gli vogliamo bene perché è un carattere particolare, non è banale. Armando è particolare in tutto perché in campo è un giocatore straordinario, ha una personalità superiore al 99% dei giocatori e poi ogni tanto gli piace fare questa roba."

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Avete parlato di quanto accaduto?

"Non ne parliamo, cerchiamo di dire, però è fatto così. Poi con Inzaghi non so che è successo, si sono beccati. Non è un problema. È un problema di tutti i ragazzi: questi telefoni hanno sempre questa opportunità."

Quanto è facile creare un caso attraverso i social?

"Questa è un'opportunità che tu puoi scrivere e fare casino in zero secondi. Però Armando sa, è grande, sa come comportarsi, sa il limite. Gli parliamo da fratello maggiore, non da allenatore. Io do qualche consiglio, li posso dare."

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