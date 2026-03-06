Nuova pagina del giallo che ha coinvolto il Palermo, riguardante i biglietti per la trasferta di Monza, gara che si disputerà il 14 marzo alle 17:15. Il club brianzolo, dopo aver messo in vendita i biglietti per poi rimuovere la possibilità di farlo, ha ridato la possibilità di acquistare i tagliandi per la gara. A differenza, però, della vendita iniziale, solo i tifosi con in possesso la Fidelity Card potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti.
Palermo
Monza-Palermo, nuovamente in vendita i biglietti del settore ospiti con la Fidelity Card
Rimessi in vendita i biglietti per la gara che si giocherà il 14 marzo alle 17:15
