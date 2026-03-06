Palermo, GDS: “Testa alla Carrarese, chance per Gyasi”

Inzaghi dovrà cambiare qualcosa. Tifosi scatenati, il settore ospiti esaurito

⚽️ 6 marzo - 08:44

Il Palermo ha ripreso immediatamente gli allenamenti dopo il successo contro il Mantova, con l’obiettivo di preparare al meglio la prossima trasferta contro la Carrarese. La squadra si è ritrovata al centro sportivo di Torretta già il giorno successivo alla gara, con Filippo Inzaghi intenzionato a valutare alcune soluzioni per gestire la stanchezza accumulata e far fronte alle assenze.

Il tecnico rosanero dovrà infatti intervenire soprattutto sulla fascia destra, dove mancherà Edoardo Pierozzi, fermato dal giudice sportivo. Tra le opzioni a disposizione, il principale candidato per occupare quella corsia sembra essere Emmanuel Gyasi, pronto a dare il proprio contributo in un ruolo che richiederà grande corsa e sacrificio.

Non sarà disponibile nemmeno Alexis Blin, espulso nel corso della ripresa della partita contro il Mantova. L’assenza del centrocampista costringerà quindi Inzaghi a rivedere anche gli equilibri nella zona mediana.

Lo staff tecnico sta inoltre monitorando le condizioni di Mattia Bani e Pietro Ceccaroni, entrambi usciti molto affaticati dalla sfida contro i lombardi. Secondo le prime indicazioni si sarebbe trattato soltanto di crampi dovuti allo sforzo, ma l’allenatore potrebbe comunque valutare l’ipotesi di non rischiare uno dei due difensori, anche pensando al successivo impegno di grande peso contro il Monza. Nonostante questo, la loro importanza tattica e carismatica all’interno della difesa resta evidente.

Possibili novità anche sulla trequarti. Jérémy Le Douaron potrebbe infatti contendersi una maglia da titolare con Mathias Johnsen, in un reparto dove Inzaghi sembra orientato a inserire energie fresche.

Intanto cresce l’entusiasmo dei tifosi rosanero in vista della trasferta. Dopo alcune gare lontano da casa caratterizzate da limitazioni per i sostenitori siciliani, questa volta il settore ospiti sarà aperto anche ai residenti in Sicilia. I biglietti messi a disposizione dalla Carrarese, 620 in totale, sono andati esauriti già nel tardo pomeriggio, segno dell’ennesima dimostrazione di vicinanza alla squadra.

La partita allo Stadio dei Marmi sarà diretta dall’arbitro Marco Piccinini, della sezione di Forlì. Per lui si tratterà della seconda gara stagionale con il Palermo, dopo quella dello scorso 27 dicembre contro il Padova, conclusa con una vittoria dei rosanero. Ad assisterlo ci saranno Garzelli e Regattieri, con Collu nel ruolo di quarto ufficiale, mentre al VAR opereranno Baroni e Ghersini.