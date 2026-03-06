Palermo, due squalificati e altri 2 in diffida, il giudice presenta il conto

Palermo, emergenza disciplinare verso la Carrarese: squalificati Blin e Pierozzi, diversi rosanero a rischio stop

La vittoria contro il Mantova ha lasciato in eredità al Palermo anche alcune problematiche dal punto di vista disciplinare. Il finale concitato della gara ha infatti portato a sanzioni che peseranno già nella prossima sfida contro la Carrarese, evidenziando quanto la gestione dei cartellini possa diventare decisiva nel rush conclusivo del campionato.

L’episodio chiave è stato il rosso diretto rimediato da Alexis Blin nell’ultimo quarto d’ora della partita. L’espulsione del centrocampista ha provocato anche il calcio di rigore poi trasformato da Marras, un episodio che ha permesso al Mantova di riaprire il match e che, come ammesso nel postpartita da Filippo Inzaghi e Antonio Palumbo, ha creato qualche momento di tensione e disordine tattico nella squadra rosanero.

La sanzione disciplinare priverà Inzaghi del centrocampista francese nella trasferta di Carrara. Allo stesso tempo mancherà anche Edoardo Pierozzi, che era diffidato e ha ricevuto il quinto cartellino giallo stagionale, facendo scattare automaticamente la squalifica.

Quella di Blin rappresenta la prima espulsione diretta del Palermo in questo campionato. Tuttavia, considerando anche i rossi arrivati per doppia ammonizione, il totale delle espulsioni sale a quattro. Si tratta di un dato piuttosto alto nel panorama della Serie B: solo Avellino, Spezia ed Empoli hanno fatto peggio, mentre il Palermo condivide lo stesso numero di cartellini rossi con Frosinone ed Entella.

Oltre alle squalifiche già certe, c’è poi il tema dei diffidati che potrebbe diventare determinante nelle prossime settimane. Diversi giocatori rosanero sono infatti vicini al limite di ammonizioni. Dopo aver già scontato uno stop, Pierozzi, Palumbo e Bani hanno raggiunto quota cinque gialli stagionali. Subito dietro ci sono Bartosz Bereszynski, Peda e Filippo Ranocchia, tutti fermi a quattro ammonizioni, con gli ultimi due che hanno ricevuto il quarto cartellino proprio nella gara contro il Mantova.

Questo significa che contro la Carrarese dovranno prestare particolare attenzione: un’eventuale ammonizione comporterebbe la squalifica per la partita successiva, che sarà uno scontro diretto di grande importanza contro il Monza.

In una situazione leggermente più tranquilla, ma comunque da monitorare, si trovano anche Augello, Gyasi e Le Douaron, che hanno accumulato tre cartellini gialli nel corso della stagione.

Con dieci partite ancora da disputare, la gestione disciplinare diventa quindi un aspetto fondamentale per il Palermo, chiamato a mantenere lucidità e concentrazione per evitare assenze pesanti proprio nelle gare decisive della corsa finale.