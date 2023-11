Modena, Zaro: “Parma e Reggiana derby tosti. Bisogna dare continuità, sto bene”

"C’è rammarico per la sconfitta e per la prestazione offerta contro la Sampdoria, non siamo stati all’altezza. Ci è mancata un po’ di brillantezza, ma all'interno del percorso ci può stare qualche passo falso e ora dobbiamo pensare alla prossima. Contro Parma e Reggiana saranno due derby tosti e complicati, dobbiamo farci trovare pronti ed essere perfetti sotto ogni aspetto. Non ci sono margini di errore".