Modena, Tremolada non ci sta: “Palermo? Dopo quel primo tempo, prendere 4 gol…”

Luca Tremolada, talentuoso e performante trequartista del Modena di Tesser, torna sul proprio rendimento in stagione e sul campionato fin qui disputato dalla compagine emiliana. L'ex Brescia ha rilasciato un'interessante intervista, ospite del format £Gialli di Sera", nel corso della quale si è soffermato anche sulla sonora sconfitta patita al Barbera per 5-2 contro il Palermo di Corini.

"Il talento va supportato e sopportato. Sono del parere che i tifosi possano liberamente e legittimamente esprimere il loro sentimento allo stadio, ci mancherebbe. Sbagliare aiuta a crescere, è un po’ la storia dei giocatori di talento che spesso non vengono aspettati ma ci sta nel calcio. Il mister chiede tanto a noi trequartisti, i miei 70 minuti li vivo come se fossero 90, lì c’è sempre bisogno di gente fresca. La serie A? A Brescia c’era stata occasione di giocarla, poi gli infortuni e le scelte del presidente hanno un po’ cambiato tutto. Peccato credo avrei meritato di meritare una chance di continuare a giocare in massima serie. La sconfitta di Palermo ci ha lasciato quella giusta dose di arrabbiatura, dopo un primo tempo del genere non si possono prendere 4 gol. Ma se penso al corso del nostro campionato per intero, nessuno ci ha mai messo sotto. Abbiamo pagato degli errori individuali ma fa parte del percorso di crescita".