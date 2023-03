Parma-Palermo, tifosi rosanero scatenati: già sold out il settore ospiti

E' tutto pronto all'Ennio Tardini dove, sabato 1 aprile, Parma e Palermo si affronteranno nella sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B in programma alle 14:00. Una gara che metterà difronte i rosanero, ottavi dopo il successo contro il Modena , e i crociati reduci dalla pesante sconfitta in casa del Como, che li ha provvisoriamente tagliati fuori dalle prime otto della classe.

Dopo il sold out registrato al Tombolato, proprio in occasione della sfide contro il Cittadella, i tifosi rosanero si preparano ad un altro esodo. Questa volta, a Parma. E' di pochi minuti fa, infatti, la notizia del sold out del settore ospiti dell'Ennio Tardini, per la sfida di sabato prossimo tra la compagine emiliana e quella siciliana.