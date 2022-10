Modena-Palermo 0-2: successo rosa e prima gara esterna stagionale senza subire gol

Il Palermo di Eugenio Corini torna alla vittoria contro il Modena guidato da Attilio Tesser. L'ultimo successo dei rosa risaliva al match del "Barbera" contro il Genoa, grazie al gol di Brunori. Il bomber italo-brasiliano è tornato al gol lontano dall'impianto di viale del Fante, che ha aperto le marcature per la compagine siciliana contro i canarini. Palermo che trova la rete del raddoppio grazie all'imbucata di Nicola Valente, unico calciatore rosanero ad aver fin qui segnato lontano dal Barbera in stagione. Il primo ed unico gol in campionato lontano dal Barbera per i rosa era arrivata nel match del "San Nicola" contro il Bari, sfida della seconda giornata di Serie B terminata 1-1.