Modena-Palermo 0-2: Brunori apre e Valente chiude, rosa avanti all’intervallo

Palermo che cerca di dare una svolta al suo campionato dopo un avvio di stagione problematico ed al di sotto delle aspettative. La trasferta di Modena rappresenta l'ennesimo banco di prova significativo per gli uomini di Corini chiamati a tradurre concretamente in punti pesanti i flebili segnali di crescita intravisti nelle ultime due settimane.

Pigliacelli tra i pali, Mateju e Devetak esterni bassi in una retroguardia che vede Nedelcearu e Marconi formare la coppia centrale. Conferma per Gomes, Segre e Broh in zona nevralgica, Di Mariano e Valente, complice il grave infortunio di Elia, a supporto del bomber Brunori.

La reazione d'orgoglio tanto attesa arriva: rosanero avanti grazie ad un calcio di rigore trasformato da Brunori e concesso per una vistosa trattenuta in area su Di Mariano. Dedica sentita al compagno Elia, vittima di un infortunio che lo terrà a lungo fuori dal terrendo di gioco. Vantaggio giunto dopo appena otto minuti, Modena ferito che cerca subito di riordinare le idee e riequilibrare il punteggio. Pigliacelli si supera due volte, su Azzi e sullo scatenato Falcinelli, il Palermo soffre un po' e spreca per troppa precipitazione un paio di ripartenze. Quindi Di Mariano trova un assist perfetto per Valente in chiusura di frazione: destro al volo del numero trenta e Gagno battuto per il raddoppio della squadra di Corini.