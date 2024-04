Modena, Bisoli: “Vincere ci permetterebbe di salvarci. SudTirol? Ricordo splendido”

"Vincere domani ci permetterebbe di raggiungere in anticipo e al al 99% il mantenimento della categoria. Dovremo metterci il cuore e dare ancora qualcosa in più. I tifosi del Modena non assaporano la vittoria da 13 giornate: dobbiamo vincere per loro, per noi e per la società. La nuova regola sugli allenatori, che possono rientrare in corsa durante la stessa stagione, per me è stata come una manna caduta dal cielo. Come ho già detto sono molto felice e orgoglioso di far parte della famiglia gialloblù: qui ci sono valori importanti. E’ chiaro che ho un ricordo splendido del Sudtirol, nella passata stagione siamo arrivati ad un passo dalla Serie A partendo con me da ultimi in classifica, ma per domani i miei ex tifosi, i miei ex calciatori e i miei ex dirigenti devo sapere che voglio e devo lottare per il Modena con tutte le forze. Con la squadra si è creato un clima bellissimo, c’è un’empatia importante che mi ha permesso di fare cose che non volevo fare, come tenere i calciatori in campo un’ora e quaranta nel freddo e sotto la pioggia. Ma è solo un piccolo sacrificio che i giocatori mi hanno dimostrato di voler fare. Conosco bene l’importanza di questo tipo di partite… I derby non si giocano, si fa di tutto per vincerli. Però nella mia testa e in quella della squadra adesso c’è solo il Sudtirol. Quella di domani è la gara più importante, poi penseremo a quella del 1° maggio con la Reggiana”.