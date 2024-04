Venezia-Cremonese, probabili formazioni: Pohjanpalo sfida Coda, Collocolo dal 1′

L'ultimo treno per la Serie A diretta. E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Penzo". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, il Venezia ospiterà la Cremonese nel match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B. Un vero e proprio scontro diretto tra la terza e la quarta forza del campionato. Se il Venezia è reduce dalla vittoria in rimonta conquistata in casa del Lecco, i lombardi stanno attraversando un momento complicato, con un solo successo nelle ultime cinque partite.