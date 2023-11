Modena, Bianco: “Ho ragazzi straordinari. La curva mi lascia sempre senza fiato”

"I cinque cambi aiutano tanto. Sono fortunato ad avere ragazzi straordinari. Pergreffi, che sta giocando meno, mi sta dando una grande mano in questo. Quando chi non gioca riesce ad allenarsi meglio degli altri, per un allenatore è più facile gestire il gruppo.

TIFOSI - "Ogni volta che guardo la Curva Montagnani rimango senza fiato. Uno dei miei obiettivi è quello di riuscire a riempire anche la gradinata. La vedo sempre di fronte a me ed è il settore dello stadio con meno gente. I tifosi fanno valere tanto il fattore campo, non solo in casa, ma anche in trasferta: a Cosenza, a Catanzaro e a Bolzano erano in tantissimi. È un motivo di orgoglio per noi fare risultato fuori casa, anche per ripagare i tifosi che sono costretti a fare tanti chilometri”