Mirri: “Mi aspetto un “Barbera” pieno. Campo d’allenamento? Lo stiamo cercando”

Il numero uno del club di Viale del Fante ha detto la sua sull'importante stagione sportiva che sta per cominciare

La presentazione ufficiale delle nuove maglie rosanero per la stagione sportiva 2021/22 dà il segnale tangibile dell'avvio di un'annata che, per la formazione di Giacomo Filippi , dovrà essere di assoluto riscatto. Il settimo posto conquistato al termine della regular season dello scorso campionato non ha di certo lasciato soddisfatto il club di Viale del Fante, costretto ad abbandonare il sogno promozione al primo turno della fase nazionale dei playoff di Lega Pro . Il numero uno della società del capoluogo siciliano, Dario Mirri , ha voluto dare il suo buon auspicio e ribadire la sua fiducia per la stagione che sta per cominciare proprio in occasione della presentazione delle nuove maglie.

"La seconda maglia è un richiamo alla storia del Palermo, anche la prima maglia è un ricordo della storia del Palermo. Abbiamo riportato a casa tutti i matchi storici e anche le maglie storiche saranno tutelate dal Palermo. Da lunedì zona gialla? Domenica sarà un giorno importante e un'occasione almeno per i prossimi 15/20 giorni dato che fino ad allora non si potranno ospitare oltre i 2500 abbonati. Il mio augurio è che domenica sera ci siano più di 10.000 spettatori e a quel punto il gol lo faranno loro. Se ci sarà quello pubblico che sognano di avere i giocatori, per la prima volt potrebbe succedere che siano i tifosi a far gol. Campo di allenamento? Carini è di nuovo agibile avendo sbloccato le problematiche che si erano venute a creare. Lo stadio resta la nostra casa non solo per le partite ufficiali ma anche per gli allenamenti, stiamo cercando delle soluzioni quando il campo dovrà essere riseminato. Quando inizieranno i medi delle piogge, quindi novembre o dicembre, potrebbe essere necessario trovare un altro campo. Lo stiamo cercando, ci sono due o tre alternative e speriamo presto di trovare le soluzioni. Come al nostro solito, però, preferiamo prima fare le cose e poi dirle".