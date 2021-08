SONDAGGIO: scegli il tuo tandem ideale per l’attacco del Palermo di Filippi

Varie alternative di qualità per l'attacco del Palermo di Giacomo Filippi: rispondi al sondaggio targato Mediagol.it

In base al sondaggio precedentemente effettuato dalla redazione di Mediagol.it, i supporters rosanero hanno espresso la loro preferenza nei riguardi del 3-4-1-2 a discapito del consueto 3-4-2-1 coniato da Giacomo Filippi. In relazione al modulo scelto dai tifosi, nonché utilizzato dallo stesso ex secondo di Boscaglia nel match valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C, quale dovrebbe essere il tandem d'attacco titolare della formazione rosanero?