Mignani: “Traorè ha un mondo davanti a sé che magari non conosce. Buttaro è pronto”

Questo il pensiero in conferenza stampa di mister Michele Mignani alla vigilia di Palermo-Parma, big match della trentaquattresima giornata di Serie B. I rosanero ospitano venerdì sera al "Renzo Barbera" la prima della classe che ha bisogno dell'ultima manciata di punti per assicurarsi un sempre più probabile ritorno matematico in Serie A, mentre mister Michele Mignani brama la sua prima vittoria alla guida del club siciliano.

"La squadra deve essere pronta a giocare più di 95-96 minuti, ma non mi è sembrato che la squadra abbia avuto un calo fisico. Con Samp e Cosenza i minuti finali sono stati i migliori. Cambiare cinque giocatori può far finire le gare con freschezza. Traorè, Insigne o Di Mariano? Sono giocatori che hanno passato buona parte di carriera a fare l’esterno, ma questo non significa che non possono giocare anche dentro al campo, l’importante è non dare punti di riferimento all’avversario. Anche se fanno gli esterni possono andare dentro il campo, sono giocatori che hanno anche una certa esperienza. Traorè ha un mondo davanti a sé che magari non conosce, dobbiamo essere bravi ad utilizzarlo affinché dia il suo contributo. Buttaro? Il merito va a questo gruppo, non va a me. Ragazzi si fanno trovare pronti, mi hanno dato massima disponibilità. I dubbi me li porterò fino alla fine".