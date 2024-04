LIVE Palermo-Parma, Mignani in conferenza stampa: segui la diretta

"Uomini tra le linee? Ci sono giocatori di qualità in questo Palermo come Di Francesco, Insigne e Traorè che possono fare di poter fare questo ruolo, dipende dai momenti della partita. Dobbiamo essere bravi a capire quando forzare all’interno di una partita e quando essere un centrocampista puro. Modulo? I gol presi vanno analizzati, abbiamo preso un paio di ripartenze, dobbiamo essere più bravi. Ma nel complesso non abbiamo rischiato tantissimo. Credo che stiamo lavorando bene e miglioreremo ancora. Le squadre che arrivano in cima sono quelle che prendono meno gol. Vasic e Ranocchia? Non so quantificare giorni precisi, ma sono vicini entrambi a tornare a lavorare con il gruppo. Non ho vissuto un anno intero a Palermo, ma nell’arco di 38 giornate ognuno avrà i punti che meriterà di avere. I valori alla fine vengono sempre fuori. Nedelcearu? Per me sono tutti potenziali titolari, non c’è un sostituto dell’altro. Senza Lucioni ha giocato lui, non posso schierare tutti ma hanno tutti dimostrato di poter fare bene".