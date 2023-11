Miami FC, scelto il nuovo tecnico: l’ex Palermo Nocerino allenerà negli USA

Antonio Nocerino , ex centrocampista di Juventus , Palermo , Milan e Orlando City , è il nuovo allenatore del Miami FC , club della seconda divisione americana. Nel 2022 ha iniziato la sua carriera da allenatore, guidando la Primavera del Potenza . L'annuncio del suo ingaggio da parte del Miami FC è stato oggi.

"Sono estremamente entusiasta dell'opportunità di scrivere un nuovo capitolo come allenatore del Miami FC", ha dichiarato Nocerino . "Credo molto nei progetti del club sia a breve che a lungo termine e questo rappresenta una nuova ed entusiasmante sfida. Uno dei miei obiettivi è avere un impatto longevo e stabile dentro e fuori dal campo. Il mio approccio è sempre lo stesso: determinazione, disciplina, e intraprendenza e valorizzazione di ogni momento che il calcio ha da offrire".

"Avere un campione come Nocerino alla guida è per noi motivo di grande soddisfazione e di orgoglio", ha dichiarato Riccardo Silva, presidente e fondatore del Miami FC. "La sua conoscenza e il suo carattere si adattano perfettamente alla nostra realtà. Sono convinto che il mister svolgerà un lavoro eccezionale nel suo percorso con la squadra".Il Miami FC è attualmente al terzo posto in classifica nella USL Championship, la seconda divisione americana. La squadra è stata fondata nel 2015 ed è di proprietà di Paolo Maldini e Riccardo Silva.