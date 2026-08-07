Le formazioni ufficiali della prima gara in Australia

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Il Palermo ha diramato la formazione ufficiale per la gara contro il Melbourne, valevole per l'Anglo-Palermitan Trophy.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

66 Joronen, 8 Segre (C), 9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 21 Le Douaron, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan.

A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 7 Strefezza, 10 Ranocchia, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Hernani, 78 Balsamo, 80 Squillacioti, 84 Cassandro, 93 Barba, 96 Magnani.
Allenatore: Inzaghi.

Melbourne-Palermo

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