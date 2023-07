Marconi: “Serie A? Questione di tempo. Caos Serie B, miei gol e nuovi innesti…”

Ivan Marconi è il primo calciatore del Palermo a tenere una conferenza stampa in questa seconda parte di ritiro in Trentino condotto da mister Eugenio Corini. I rosanero hanno fatto tappa a Spiazzo per continuare il proprio percorso di preparazione al prossimo campionato di Serie B , mentre dal 31 luglio al 3 agosto si alleneranno a Pinzolo. In programma per le "aquile" c'è l'amichevole del 4 agosto contro il Trento e l'importante impegno in Coppa Italia contro il Cagliari in programma il prossimo 12 agosto. Di seguito le dichiarazioni in sala stampa del difensore classe 1989:

"Non c’è un ingrediente segreto, ma un insieme di situazioni. L’anno in cui abbiamo vinto i playoff nessuno lo avrebbe detto, nemmeno io. Con il susseguirsi dei risultati, la gente ci spingeva, è scattato qualcosa. Abbiamo una squadra importante non ci vogliamo nascondere. Mix di giovani ed esperti spero sia quello giusto. I nuovi acquisti che hanno già vinto la B? È importante l’apporto che danno nelle piccole cose. Consigli dentro e fuori dal campo. L’esperienza fa da padrone, se sei troppo esuberante serve una bella strigliata. Punto di riferimento? Spero di esserlo per qualcuno, spero di essere un buon compagno. Voglio dare una mano sia al Palermo, sia ai miei compagni più giovani. Serie A? Io sostengo che con questa proprietà così forte è solo questione di tempo. C’è da armarsi di pazienza, sarà un anno bello impegnativo. L’obiettivo è quello lì. Gol? Mi accontenterei di farne altri tre, dipende anche dalla fortuna e dalle circostanze. Gol col Bari è stato abbastanza fortunoso. Per il difensore il gol è una ciliegina in più. Preferirei fare zero gol e tenere la porta inviolata. Se il gol può aiutare la squadra sarei contento, ma c’è chi è più bravo di me a fare questo. Io col Brescia assente? Non ho giocato, un grosso rimpianto, era una partita decisiva contro la squadra della mia città. Se il Brescia giocherà in Serie B per me ci sarà un occhio di riguardo, non lo nego. Caos Serie B? Purtroppo non dipende da noi giocatori, mi dispiace per i ragazzi che hanno vinto sul campo come il Lecco. Sono situazioni che capitano non così raramente, ma Corini è bravo in questo. Sappiamo che dobbiamo essere concentrati sulla Coppa Italia, sul campionato e sulla prima trasferta contro il Bari. Se poi dopo posticiperanno l’inizio del campionato ci prenderemo qualche tempo in più per migliorare. Un po’ di destabilizzazione c’è, non per noi ma a livello di sistema".