Marconi: “A Palermo la mia seconda giovinezza. Accostato Catania? Ecco la verità…”

Terminata la prima parte di ritiro a Ronzone, il Palermo ha fatto tappa a Spiazzo per continuare il proprio percorso di preparazione al prossimo campionato di Serie B , senza tralasciare l'amichevole del 4 agosto contro il Trento e l'importante impegno in Coppa Italia contro il Cagliari in programma il prossimo 12 agosto. Al seguito della seduta mattutina e prima di quella pomeridiana, è intervenuto in sala stampa Ivan Marconi, difensore rosanero giunto alla propria quarta stagione con le "aquile":

"Sto bene, tutti questi abbonamenti fanno piacere speriamo si continuo così. Catania? Non leggo i giornali, leggo poche interviste. Quello che mi interessa è il prato verde, non mi interessa essere accostato al Catania. Nessun contatto che io sappia. Io un eroe? Fa piacere, sono servite per ottenere punti e promozione importante. Mi chiamano eroe e non me lo sento. Con gli anni e col tempo ho capito che è stata una cosa importante. A parte i capelli grigi sto vivendo una seconda giovinezza. Mi sento bene, sento la fiducia da parte della società e del mister e dei compagni. Così è più facile essere al 100%. Questo ritiro molto sereno, quando ero più giovane ero più riluttante ora li vivo con più gioia e con serenità. Saranno non dico gli ultimi ma quasi. Questo anno è da vivere a tutto gas, al 100%. Col mister proviamo diverse soluzioni tattiche, col Bologna ha preferito andarci a prendere alti. Sapevamo fosse una squadra molto brava col possesso palla, c’è da correggere qualcosa, i risultati arriveranno da se. Sicuramente non farei più distinzione tra vecchia e nuova guarda. Chiunque venga è ben accetto, Lucioni e Ceccaroni tanta roba. Speriamo ci possano dare una mano, daremo tutto il 100% per la maglia del Palermo".