Calciomercato Parma, l’ex Palermo Pezzella piace all’Empoli: c’è il nodo formula

L'Empoli punta su Giuseppe Pezzella, ex Palermo per sostituire Parisi passato alla Fiorentina. Il Parma non vuole cedere in prestito

L' Empoli vuole piazzare un buon colpo per la difesa. Si tratta di Giuseppe Pezzella , ex Palermo e di proprietà del Parma che ha trascorso l'ultima stagione agonistica tra le fila del Lecce , squadra classificatasi sedicesima nel massimo campionato italiano, sotto la guida del tecnico Marco Baroni . Alla scadenza del prestito, datato il 30 giugno, il calciatore è tornato al club crociato, che a sua volta è pronto a cederlo alla società del patron Corsi .

Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb" la società toscana vorrebbe definire l'operazione in prestito con diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo in caso di salvezza. Una formula che obbligherebbe il giocatore a rinnovare col Parma prima di chiudere l'affare con l'Empoli e che complica non poco lo svolgimento della trattativa tra le parti. La squadra guidata da Fabio Pecchia in panchina, punta tutto sulla cessione a titolo definitivo. Pezzella ha una valutazione di 1-2 milioni di euro, cifra comunque abbordabile per una società che ha appena incassato 10 milioni dal passaggio di Parisi alla Fiorentina. Seguiranno aggiornamenti.