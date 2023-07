Calciomercato Empoli, ok per Shpendi: accordo trovato con il Cesena. I dettagli

Ambizione, progettualità e lungimiranza. Ingredienti preziosi per sviluppare un'idea e inseguire un obiettivo. Dopo aver gettato le basi nella scorsa stagione agonistica, l' Empoli targato Corsi ripartirà da Paolo Zanetti . Nell'appena trascorsa Serie A il tecnico ha chiuso al quattordicesimo posto dopo aver totalizzato quarantatré punti. Il club lavora su più fronti per alzare l'asticella con l'obiettivo di fare un campionato più tranquillo rispetto a quello dello scorso anno.

Secondo indiscrezioni raccolte e riportate da "Sky Sport" Stiven Shpendi verrà ceduto alla società toscana a titolo definitivo con 2 milioni di spesa subito ed un 30% sulla futura rivendita. L'attaccante con buona struttura fisica, abile dal punto di vista tecnico e con il fiuto del gol tipico dei grandi bomber ha segnato 12 reti nella scorsa stagione di Lega Pro con la maglia del Cesena (squadra pronta a cederlo). Il classe 2003 è in grado di abbinare concretezza realizzativa e versatilità, visto che può essere impiegato in tutti i ruoli dell'attacco: come seconda punta, suo ruolo naturale, ma anche come punto di riferimento centrale o trequartista. Insomma, un talento completo, pronto al grande salto in Serie A con l'Empoli. Su Shpendi c'era anche il Palermo.