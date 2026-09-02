La lista dei convocati del Mantova in vista del match di Coppa Italia.
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Il Mantova ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Palermo, in programma domani, giovedì 3 settembre, alle ore 18:00, allo stadio Renzo Barbera, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.
Mister Francesco Modesto ha convocato 24 calciatori per la trasferta in Sicilia.
I convocatiPortieri:Gemello, Gasparini, Bardi.
Difensori:Tomasevic, Del Lungo, Castellini, Cella, Marai, Benaissa, Kospo.
Centrocampisti:Longonda, Ilie, Wieser, Keita, Kouda, Paoletti, Trimboli, Ignacchiti, Silva.
Attaccanti:Gliozzi, Cajazzo, Ruocco, Chinetti, Vlahovic.
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