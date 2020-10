Lutto a Palermo, morto l’editore di Radio Time Lello Sanfilippo: il cordoglio di Mirri e del club rosanero

Lutto nel mondo della musica e dello spettacolo.

Ieri, all’età di 57 anni, si è spento improvvisamente Lello Sanfilippo. Editore di Radio Time e poi di Radio Studio Sicar, realtà di successo della Sicilia, il noto imprenditore, speaker e dj è stato stroncato da un infarto.

Lutto a Palermo, morto improvvisamente l’editore di Radio Time. Il cordoglio dei colleghi e degli addetti ai lavori

Solo pochi giorni fa l’ultima apparizione pubblica in occasione della presentazione del nuovo palinsesto di Radio Time, in cui Sanfilippo annunciò progetti e novità importanti per il gruppo.

Moltissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social in queste ore, tra cui quelli del presidente del Palermo Dario Mirri. “Il presidente Dario Mirri e il Palermo tutto si uniscono al cordoglio per la scomparsa improvvisa di Lello Sanfilippo. Per anni e fino all’ultimo, l’editore di Radio Time, con il suo staff, ha sempre seguito l’attività del Palermo e ha contribuito a informare tifosi e ascoltatori promuovendo i valori più sani della fede rosanero”, si legge sul sito ufficiale del club rosanero e sui social.