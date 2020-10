Lutto a Palermo, morto improvvisamente l’editore di Radio Time. Il cordoglio dei colleghi e degli addetti ai lavori

Un infarto ha portato via all’età di 57 anni Lello Sanfilippo, editore di Radio Time e poi di Radio Studio Sicar, realtà di successo della Sicilia.

Sanfilippo, imprenditore visionario e capace, con la sua gestione ha segnato la storia della radio a Palermo portando ai massimi livelli la sua creatura, Radio Time. Si definiva lungimirante e stakanovista e confessava che la radio era “una delle più grandi passioni” della sua vita.

Nel 2013 fu coinvolto in un incidente stradale a Palermo mentre era in sella al suo scooter che gli causò un grave trauma cranico e che superò con non poca difficoltà.

Solo pochi giorni fa l’ultima apparizione pubblica in occasione della presentazione del nuovo palinsesto della sua radio in cui l’editore annunciò progetti e novità importanti per il gruppo.

Sono moltissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social in queste ore, tra cui quelli di moltissimi colleghi, addetti ai lavori e amici, come l’attore Sergio Friscia che scrive “30 anni di vita insieme tra musica, risate, follie, avventure e tanto altro… Non ci sono parole per descrivere il dolore e la tristezza per la tua prematura e assurda scomparsa… Addio, Amico mio ! R.I.P.”.

La redazione di Mediagol si stringe ai familiari di Lello Sanfilippo e ai colleghi di Radio Time per questo improvviso e doloroso lutto.