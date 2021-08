Luperini-Mediagol: “Tifosi allo stadio, che emozione. Tre rivali per la promozione”

L'intervista esclusiva rilasciata dal centrocampista del Palermo, Gregorio Luperini, ai microfoni di Sport Mediagol

Due a zero. E' questo il risultato finale maturato domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera". Una vittoria, quella conquistata dal Palermo contro il Latina di Daniele Di Donato, centrata grazie alle reti messe a segno da Roberto Floriano e da Edoardo Soleri dal dischetto. Tra i protagonisti, anche Gregorio Luperini. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediagol nel day-after la sfida valevole per la prima giornata del Girone C di Serie C, il centrocampista del Palermo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.