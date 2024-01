Lund: “City Group miglior gruppo calcistico al mondo. Il progetto del Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Palermo, Kristoffer Lund, in merito al suo approdo in rosanero e alla sua capacità di affrontare le cose sempre con il sorriso.

"Ho imparato quanto sia potente il sorriso e sento che le cose possono diventare serie molto velocemente, per questo sorrido molto", così Kristoffer Lund in un'intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com. Il terzino del Palermo si è raccontato a 360°, dalla capacità di affrontare le cose con il sorriso al progetto del City Football Group . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

IL SORRISO- "Quando sono entrato in campo con il bambino prima della partita contro il Modena ho visto quanto fosse felice e quanto sorridesse mentre camminava con me. Questo mi ha fatto sorridere ancora di più e mi ha ricordato perché è importante essere felici. Perché questo mostra l'emozione di godersi il momento esatto in cui ci si trova".

INFANZIA- "È stata molto bella tra famiglia, amici e sport. Ho praticato ginnastica, nuoto, pallamano e naturalmente calcio. Mi hanno sempre incuriosito le sfide fisiche e mentali, ma allo stesso tempo ho studiato il corpo umano e la biologia perché stavo pensando a un piano B come fisioterapista. A casa parlavamo soprattutto danese, ma mia mamma ha sempre parlato inglese con me e i miei fratelli. La mia famiglia è tutto per me, è sempre stata forte e sana e ci siamo sostenuti a vicenda. Ciò che mi manca di più è la loro vicinanza e quella dei miei amici”.