Vasic: “Palermo piazza top, orgoglioso di essere qui. City Group e Torretta…”

Le dichiarazioni rilasciate dal numero 20 del Palermo: "Ieri un'altra traversa, non vedo l'ora anch'io di gioire".

Mediagol ⚽️

"La classifica è molto corta, dobbiamo continuare a lottare e combattere per rimanere in alto, daremo tutto per rimanere lì". Così Aljosa Vasic, intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero. Diversi i temi trattati dal centrocampista del Palermo: dalla prova offerta dalla squadra di Eugenio Corini contro il Modena di mister Bianco in occasione della gara andata in scena ieri pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", al suo ambientamento nel capoluogo siciliano. Ma non solo...

"Ieri un'altra traversa dopo i pali presi all'inizio di questa stagione, non vedo l'ora anch'io di gioire. Ma l'importante era il risultato, sono molto contento della vittoria. Sono orgoglioso di essere qui a Palermo, una città e una squadra in cui posso crescere ancora tanto. Non vedo l'ora di togliermi tante soddisfazioni con questa maglia", le sue parole.

"Per noi giocatori è un orgoglio far parte del City Football Group, oltre all'organizzazione incredibile la cosa che ammiro di più è la mentalità vincente e cercare di non mollare mai e arrivare ad un obiettivo grande. Il centro sportivo di Torretta ci permette di lavorare al meglio tutta la settimana, fa sì che il gruppo sia sempre unito e che passa più tempo assieme. Palermo è una città fantastica, oltre alla gente anche i posti sono molto belli: da Mondello al centro. La gente è veramente accogliente, persone fantastiche. Questo ha permesso anche ad un ragazzo giovane come me di ambientarsi presto", ha concluso Vasic.

