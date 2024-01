Palermo, Gds: “Fatica Lund, non si è mai fermato. La flessione dell’ex Hacken…”

Gamba, intraprendenza, indole propulsiva e buona rapidità di base. Kristoffer Lund aveva destato una prima ma positiva sensazione al suo arrivo alla corte di Corini. Fisiologico apprendistato tecnico-tattico e tempi di ambientamento, l'ex Hacken è progressivamente cresciuto nelle prime otto giornate, segnalandosi tra i più pimpanti e brillanti del primo scorcio di stagione. In parallelo con l'involuzione trasversale della squadra, anche il rendimento del laterale basso di sinistra classe 2002 è sensibilmente sceso. Da almeno un mese a questa parte, il nazionale statunitense appare tra gli elementi più oggettivamente in difficoltà in termini di condizione, lucidità e performance sul rettangolo verde. Il ragazzo ha chiaramente smarrito fluidità e tonicità in fase di spinta, oltre a denotare alcune lacune in fase di non possesso e copertura quando ad attaccare sulla sua corsia di pertinenza sono gli avversari. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia prova a darsi una spiegazione plausibile in merito alla vistosa flessione dell'ex Hacken, sottolineando come il ragazzo sia giunto praticamente alla quarantaquattresima gara di fila e non ha mai potuto tirare il fiato dall'aprile del 2023. Un tour de force tra campionato svedese, turni preliminari di coppe europee, impegni con la propria Nazionale, gare ufficiali del suo nuovo club, il Palermo, in cui è approdato la scorsa estate. Il noto quotidiano regionale osserva come possa esserci in primis la stanchezza alla base della condizione poco brillante di Lund nelle ultime settimane, per quanto i margini di miglioramento del ragazzo siano ancora ampi in entrambe le fasi di gioco, sia sul piano dell'esecuzione delle giocate, sia di lettura e applicazioni di situazioni di gioco e movimenti difensivi.