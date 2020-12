LIVE Palermo-Viterbese, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.it

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Viterbese.

Alberto Pelagotti e compagni tornano in campo tre giorni dopo la vittoria conquistata contro il Monopoli. Mercoledì 2 dicembre la compagine siciliana affronterà fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera” gli uomini di Roberto Taurino. La sfida, valida per il recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C, si sarebbe dovuta giocare lo scorso 1° novembre. Match rinviato per l’impossibilità da parte del Palermo di schierare il numero minimo di calciatori richiesto dalla Lega Pro e dal protocollo a seguito del focolaio Covid.

Il tecnico Roberto Boscaglia, dunque, interverrà in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma domani pomeriggio. Segui la diretta testuale su Mediagol.it.