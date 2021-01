LIVE Palermo-Virtus Francavilla, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.it

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Virtus Francavilla.

Domenica 17 gennaio, allo Stadio “Renzo Barbera”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno la compagine pugliese. La seconda partita del 2021 per il Palermo, l’obiettivo dei rosanero è ottenere il secondo successo di fila e scalare ancora la classifica. La sfida, valida per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 12.30.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Roberto Boscaglia, che interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match. Segui la diretta testuale su Mediagol.it.