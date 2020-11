LIVE Palermo, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.it

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Catania.

Nella giornata di domani, lunedì 9 novembre, i rosanero affronteranno fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera” la squadra di Giuseppe Raffaele. Non una sfida come le altre, quella valida per la nona giornata del campionato di Serie C (Girone C), con il derby di Sicilia che tornerà ad essere giocato a distanza di sette anni e mezzo dall’ultima volta.

Il tecnico del Palermo, dunque, interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match in programma alle ore 21. Guarito dopo aver contratto il Coronavirus, l’allenatore originario di Gela tornerà in panchina dopo il turno di squalifica scontato in occasione della partita contro il Catanzaro.

