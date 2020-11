LIVE Palermo, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.it

Poco più di ventiquattro ore e sarà Catanzaro-Palermo.

Nella giornata di domani, mercoledì 3 novembre, i rosanero affronteranno fra le mura dello Stadio “Nicola Ceravolo” la squadra di Antonio Calabro. La sfida, valida per la settima giornata del campionato di Serie C (Girone C), costituisce il ritorno in campo della compagine siciliana dopo il periodo tutt’altro che semplice vissuto a causa delle diciannove positività al Covid-19 riscontrate tra i tesserati.

Il tecnico del Palermo, dunque, interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match in programma alle ore 17.30. Guarito dopo aver contratto il Coronavirus, l’allenatore originario di Gela non sarà presente in panchina: Roberto Boscaglia, infatti, è stato squalificato dal giudice sportivo per una condotta scorretta durante la partita contro il Bisceglie.

Segui la diretta testuale su Mediagol.it.