LIVE Palermo-Bari, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.it

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Bari.

Dopo il pareggio a reti bianche maturato in quel di Vibo Valentia, la compagine rosanero torna a giocare in casa. Mercoledì 23 dicembre, allo Stadio “Renzo Barbera”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno gli uomini di Gaetano Auteri. Un vero e proprio banco di prova per il Palermo: di fronte, la seconda forza del campionato, reduce dalla vittoria conquistata ai danni dell’Avellino. La sfida, valida per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 15.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Roberto Boscaglia, che interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match. Segui la diretta testuale su Mediagol.it.