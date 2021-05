LIVE Avellino-Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta su Mediagol.it

Poco più di ventiquattro ore e sarà Avellino-Palermo.

Mercoledì 26 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio “Partenio-Lombardi”, la compagine rosanero tornerà ad affrontare gli uomini di Piero Braglia nel match di ritorno valevole per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Uno a zero è il risultato maturato in occasione della partita d’andata andata in scena domenica pomeriggio al “Renzo Barbera”, con il Palermo che avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Giacomo Filippi, che interverrà in conferenza stampa alla vigilia della gara. Segui la diretta testuale su Mediagol.it.