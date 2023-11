Lecco-Parma, Pecchia: “Loro bravi a venirci sopra e gran gol di Lepore. Sosta…”

Seconda sconfitta stagionale per il Parma che cade al Mario Rigamonti contro il Lecco per 3-2. La formazione di Pecchia, passata inizialmente in vantaggio è rimasta in 10 per l'espulsione di Hernani. Da quel momento la formazione lombarda ha preso le redini del gioco. Al termine della sfida ha parlato Fabio Pecchia. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a LeccoSportChannel: