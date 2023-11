Parma, Pecchia: “Lecco in salute. Ho fatto un patto con i ragazzi e mi fido”

Prima della sosta legata alle Nazionali, la capolista Parma è attesa in casa del Lecco reduce dal successo in trasferta contro il Palermo e dai pareggi contro Reggiana e Spezia. Una sfida presentata alla vigilia dal tecnico degli emiliani Fabio Pecchia.

"La partita la dobbiamo affrontare sotto due punti di vista. Da quello tecnico-tattico affrontiamo una squadra in salute, lo dicono i recenti risultati. Una squadra ben allenata, che ora sta bene anche a livello mentale. Dobbiamo pensare anche al nostro recente passato, prima della sosta abbiamo faticato, giochiamo per vincere. E' una partita che dobbiamo affrontare con grandissima attenzione. Mai una vittoria prima della sosta? Ho fatto un patto con i ragazzi e mi fido".

Sulle condizioni di Mihaila: "Mihaila ha avuto questa notte una tonsillite acuta, non credo sarà nel gruppo. Poteva essere una buona opportunità, veniva da una bellissima partita a Lecce e poteva dare continuità. Questa defezione mi preoccupa meno perché non è un problema fisico, ma una semplice influenza. Settimana scorsa la sua esclusione era stata per una botta al ginocchio presa in rifinitura, poi in settimana si è sempre allenato con la squadra. Non era a disposizione contro il Sudtirol".