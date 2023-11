Lecco-Parma, Bonazzoli: “Prestazione ottima. La mentalità è cambiata. Rigore…”

Emiliano Bonazzoli, tecnico del Lecco, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida vinta contro il Parma

Incredibile quello che ha fatto il Lecco. La formazione lombarda dopo l'impresa in casa del Palermo, ha battuto la capolista Parma 3-2 in un match bellissimo. Adesso il sogno salvezza a suon di prestazioni non è più utopia. Successo importantissimo che permette alla squadra del presidente Di Nunno di salire al 17esimo posto ad un solo punto dalla zona salvezza. Al termine della sfida ha parlato Emiliano Bonazzoli. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a LeccoSportChannel:

UNDICI INIZIALE HA STUPITO - "Bisognava vedere i ragazzi che stavano meglio, si è fatta una scelta che ha portato bene perchè la prestazione è stata ottima. Bravi a non perdere la testa dopo l’1-0, ma a ripartire nel modo giusto: in certi casi rimanere concentrati ti dà una spinta in più".

CAMBIO DALLA SOSTA - "Il monte ingaggi in campo si vede, ma il risultato non è quello che si vede lì. I ragazzi sono consapevoli dell’obiettivo che hanno in mano, abbiamo visto che la voglia in allenamento c’è. Io sono arrivato in corsa, la mentalità è cambiata rispetto alle prime prestazioni: parte tutto da loro, che si giochi contro l’ultima o la prima la mentalità dev’essere la stessa. Serve coraggio per battere tutte le squadre".

RIGORE E GOL SUBITO -"Preferivo non prenderlo, non saprei dire se ci fosse o meno. I ragazzi hanno resettato tutto e hanno continuato a fare quello che si era preparato in allenamento. La loro espulsione ci ha agevolati, abbiamo avuto un possesso importante e va detto".

