Lecce, ecco Pierotti: “Avevo altre offerte dall’Italia, qui per vincere. Messi idolo”

"Mi sento molto bene fisicamente. Ho continuato ad allenarmi in Argentina e ho fatto il primo allenamento con la squadra ieri. Ha ragione Corvino. Sono forte fisicamente e mi piace l'1vs1. Vengo qui per apprendere di più e vincere. Altre offerte in Italia? Sì, ma quando mi ha chiamato il Lecce mi ha entusiasmato molto e non ho avuto dubbi. Ho avuto modo di conoscere D'Aversa nel primo allenamento. Era la prima volta, ho conosciuto i compagni. Devo apprendere la lingua italiana per sentirmi meglio. Conoscevo già Lecce e la passione dei tifosi, molto calorosi, ne ho sentito parlare bene. Avrei voluto scegliere il 30 però era occupato, così ho scelto il 50. L'allenamento mi ha dato buone impressioni, è stato molto intenso. Per via del fuso orario devo ancora adeguarmi, però col passare dei giorni sarò pronto. A chi mi ispiro? Il mio idolo è Messi".