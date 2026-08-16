Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Palermo di Coppa Italia:

Come vede il centrocampo e quali giocatori possono ricoprire i diversi ruoli?

"Partiamo dal fatto che il vero sostituto di Berisha, per caratteristiche anche se strutturalmente un po' diverso, è N'Goma, perché anche lui è un altro maratoneta che copre tanti metri durante la gara. Sto cercando anche con lui di lavorare un pochino più sulla verticalità, sulla capacità di andare in verticale e di palleggiare con più continuità durante la gara."

"Berisha mi auguro che tornerà presto. Andrà a fare dei controlli in questi giorni e, pian piano, cercheremo di rimetterlo in squadra. Se tutto andrà bene e i controlli diranno che il ragazzo è a posto e può ripartire con noi, sarà un giocatore per noi molto importante per le caratteristiche che ha. Mi permette di poter giocare in entrambi i sistemi: può fare il regista in un 4-3-3 così come la mezzala."

"Poi abbiamo rimesso dentro Malè in questo momento e c'è lo stesso Gorter, che può ricoprire più ruoli. Magari in questo momento non da regista, perché deve ancora acquisire la maturità e la conoscenza tattica per potersi muovere in quel modo. È un giocatore brillante, con tecnica e capacità di spaziare in diverse situazioni e di uscire bene dal traffico quando si affrontano squadre molto chiuse. Valuteremo tutte le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione."

C'è ancora qualcosa che avrebbe voluto dire sulla scorsa stagione?

"No, devo dire che non ci sono cose particolari che devo dire. Sinceramente non ricordo bene a cosa intendessi riferirmi con quella frase. Sono pronto a darvi tutte le risposte che volete, forse intendevo questo. Parlare a volte di situazioni durante l'annata, secondo me, non è corretto anche rispetto ai giocatori che hai a disposizione e alle tante piccole situazioni che si creano all'interno di uno spogliatoio. Non è corretto farlo e non lo farò mai."

"Ci sono però cose che si possono raccontare e dire con serenità, mettendoci la faccia. In questo caso non ci sono cose particolari che devo dire. Siamo solo qui in attesa di poter migliorare tutti quanti, compresi voi, questa squadra. Stiamo aspettando le soluzioni giuste e il direttore ha detto delle cose che condivido. Dobbiamo fare le cose che ci piacciono e che ci servono, non tanto per prendere qualcuno. Lo dimostra anche il mercato generale, che sta andando a rilento come il nostro, visto che attualmente abbiamo preso solo un calciatore."

Che cosa manca per completare la rosa?

"Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Serve un terzino destro per completare il reparto difensivo. Poi, ovviamente, siamo nel momento più importante del mercato. Tiago domani sarà della partita e giocherà. Da allenatore mi auguro che possa rimanere per le potenzialità e per quello che ci può dare a livello difensivo. Ha delle conoscenze acquisite e sarebbe un grande vantaggio anche per noi."

"Valuteremo in mezzo al campo se c'è da fare qualcosa, ma principalmente abbiamo bisogno di esterni offensivi. Credo che siano queste le zone del campo dove dobbiamo agire il prima possibile. Stiamo cercando di acquisire giocatori con determinate caratteristiche. Sono i ruoli dove dobbiamo rinforzare la squadra perché, in un certo sistema di gioco, determinati giocatori possono fare la differenza e dobbiamo essere bravi a creare le situazioni giuste per metterli nelle condizioni migliori per fare male agli avversari."