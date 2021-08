LE PAGELLE DI PALERMO-SALERNITANA 1-2: ai rosanero non basta un cuore grande

Un Palermo giunto ormai a fine ritiro e vicino al rientro in città si è cimentato nell'ultima amichevole della pre-season. I rosanero hanno disputato la sfida contro la Salernitana da cui sono usciti a testa alta, sconfitta per 2-1 ma prestazione positiva per gli uomini di mister Filippi. Ennesima prestazione positiva per Enrico Mauthe che si è procurato il calcio di rigore trasformato da Silipo e che ha permesso al Palermo di rientrare nel match. La Salernitana dal canto suo ha dimostrato di avere un'ossatura buona in vista della prossima stagione di Serie A e ha scoperto il talento del giovane attaccante classe '97 Kristoffersen autore dell'iniziale vantaggio granata. Le pagelle di Mediagol.