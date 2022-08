LE PAGELLE DI PALERMO-ASCOLI 2-3: DIFESA FLOP. SEGRE, CHE ESORDIO!

1 di 3

DIFESA

Di Nicolò Cilluffo

Prima sconfitta in campionato per il Palermo di Eugenio Corini. I rosanero perdono in casa contro l’Ascoli di Bucchi per due a tre. Tripletta di Gondo per gli ospiti, rete del solito Brunori e del neo acquisto Segre per il Palermo.

Di seguito, le pagelle di Palermo-Ascoli targate Mediagol.it.

PIGLIACELLI 5,5

Poche colpe sui tre gol incassati quest’oggi dalla formazione di Corini. Nel primo tempo rischia di pagare cara un’indecisione su un calcio d’angolo battuto dall’Ascoli che si infrange direttamente sul palo. Qualche sbavatura insolita anche in fase di impostazione dal basso.

BUTTARO 5,5

Meglio in fase difensiva che in fase propositiva. Si rende protagonista di un salvataggio clamoroso su Dionisi sul finale di match che tiene in vita in rosanero quanto meno per i sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

NEDELCEARU 5

L’assenza di Marconi costringe Corini ad impiegare sul centro sinistra della difesa il difensore ex Crotone. Diversi gli strafalcioni difensivi che sono costati cari al Palermo. Nel primo gol di Gondo svirgola fortuitamente il pallone mandando in rete l’attaccante ospite. Rimedia parzialmente al 36’ con l’assist di testa in occasione del pareggio momentaneo firmato Brunori. Nel secondo gol dell’Ascoli perde completamente il contatto con Gondo che va a calciare indisturbato verso la porta di Pigliacelli. Sul finale di match rischia di regalare il quarto gol all’Ascoli con una chiusura goffa che manda in porta Dionisi che, per sua fortuna, era in posizione di fuorigioco.

LANCINI 4

Dopo un primo tempo sufficiente, perde in termini di sicurezza e lucidità nella seconda parte di gara. Pesa la topica clamorosa in occasione del terzo gol dell’Ascoli in cui Lancini si fa beffare da Gondo nei pressi del cerchio di centrocampo. BETTELLA 6 (dal 62’)Si cala in modo impeccabile nella parte e dimostra sicurezza e affidabilità. In particolare un intervento difensivo su Gondo dimostra la sua caratura.

CRIVELLO 4,5

Il difensore palermitano fa tangibilmente fatica a tenere botta in questa categoria. Numerosi gli errori in fase di impostazione e l’errore di posizione in occasione del secondo gol di Gondo (tenuto in gioco proprio da Crivello). Rimedia anche un cartellino giallo al 32’. DI MARIANO 5,5 (dal 56’) Nonostante la sua presenza dia maggiore brio alla manovra offensiva rosanero, l’attaccante palermitano deve ancora amalgamarsi al resto dei compagni e ha poche occasioni per incidere.