La Repubblica: “Palermo, serve psicanalista. Flop e solito copione. Fischi Barbera”

Soliti limiti, soliti errori, tanta confusione ed il perpetrarsi di difetti che ormai appaiono cronici e strutturali. Allenatore nuovo e vizi vecchi. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sull'inattesa sconfitta interna della compagine rosanero contro la Reggiana, prima di Mignani sulla panchina del Palermo. Si attendeva la prima gioia della nuova gestione tecnica dopo i tre pareggi conseguiti caratterizzati da timidi segnali di crescita sul piano di equilibrio e compattezza in fase di non possesso, invece è giunto un flop contro un avversario valoroso ma certamente alla portata di Brunori e compagni. Il noto quotidiano generalista sottolinea come probabilmente bisognerebbe far ricorso ad uno psicanalista, per comprendere l'esatta matrice del malessere collettivo che zavorra questa squadra al netto dell'avvicendamento in panchina. Contro la formazione di Nesta, il Palermo è apparso discontinuo, contratto e disorientato, tendenzialmente confusionario nell'altalena di fasi che ha contraddistinto la gara. Reggiana meglio nei primi venti minuti, con pressing, palleggio e dinamismo, rosa timorosi e macchinosi salvati da Pigliacelli in un paio di circostanza. Quindi una graduale crescita culminata nella magia di Brunori che ha regalato vantaggio e fiducia, con Lucioni e compagni che hanno chiuso avanti l'intervallo. Purtroppo, nella seconda frazione i tifosi rosanero hanno dovuto assistere al solito copione, dormite e gol evitabili subiti nei primi venti minuti dopo l'intervallo. Portanova e Rozzio hanno ribaltato il risultato, i rosa hanno provato a gettarsi in avanti e reagire dopo il pari e Mignani ha messo dentro dalla panchina tutte le alternative di cui disponeva o quasi, cambiando modulo e varando un Palermo a forte trazione anteriore nel finale. Ma il forcing rosa è apparso tremendamente caotico e sterile, con la Reggiana che ha gestito il risultato senza troppi affanni conquistando tre punti pesantissimi per evitare i playout. Fischi e dissenso plateale del pubblico di casa per i calciatori e Mignani al termine del match che segna la settima sconfitta in casa del Palermo in questa stagione. Non resta che provare a salvare la faccia ed il sesto posto in chiave playoff, quando mancano tre sfide al termine della regular season e mercoledì prossimo il Palermo è atteso da una trasferta difficile e delicata al cospetto dello Spezia di D'Angelo impegnato nella lotta per la permanenza nel torneo cadetto.