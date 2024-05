La Repubblica: “Palermo, quattro reduci della banda Baldini sanno vincere playoff…”

Statistiche e parallelismi amarcord nel pezzo odierno pubblicato da " La Repubblica-Palermo" in vista del preliminare playoff tra Palermo e Sampdoria in programma venerdì 17 maggio al Barbera. Fibrillazione ed attesa a livelli esponenziale in città per il match tra rosanero e blucerchiati che potrebbe garantire a Brunori e compagni l'accesso alla doppia semifinale contro il Venezia. Compagine di Mignani che avrà a disposizione due risultati su tre nell'arco dei centoventi minuti, in virtù della migliore posizione in classifica conquistata al termine della regular season rispetto alla squadra di Pirlo. Il noto quotidiano generalista si sofferma sui cosiddetti superstiti del Palermo di Baldini che trionfò nei playoff di Lega Pro, sbaragliando la concorrenza e dominando letteralmente gli avversari, appena due stagioni addietro. Brunori, Soleri, Buttaro e Marconi, tutti a loro modo protagonisti in quella squadra che trovò coesione, spirito e magia in quel finale di stagione che coinvolse emotivamente una città intera. Dopo essere stato mattatore in campionato, con prestazioni sontuose e gol a raffica, Brunori firmò un poker di reti anche nei playoff, siglando anche il rigore che fece esplodere di gioia il Barbera nella finale di ritorno contro il Padova di Oddo. Ventinove le reti totali del capitano rosanero al culmine di una stagione fantastica sul piano individuale e collettivo. Tredici le reti di Soleri rigorosamente da subentrato, pesantissima quella nel ritorno dei quarti di finale contro la Vurtsu Entella al Barbera, con i rosa sotto di due gol e ad un passo dal baratro. Ormai epica la rovesciata di Marconi a Padova con cui il difensore salvò acrobaticamente sulla linea un gol quasi fatto, che avrebbe potuto complicare le cose e cambiare la storia della doppia finale contro in veneti. Brillante protagonista anche Alessio Buttaro, titolare affidabile e performante sulla corsia di destra per tutto il corso dei playoff a soli vent'anni. Di Mariano, Ceccaroni, Mancuso, Lucioni, Henderson gli altri attuali elementi dell'organico che hanno già giocato e vinto i playoff in carriera.