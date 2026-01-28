La Repubblica: “Guerra di nervi tra Palermo e Pisa, l’affare Tramoni al rush finale”

Il diesse Osti ha l’accordo con il giocatore ma il club toscano fa resistenze Due infortuni a Cremona complicano la pista Johnsen

Mediagol ⚽️ 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 07:53)

Il mercato del Palermo si è trasformato in una partita a scacchi su due tavoli principali, entrambi considerati "piani A" dalla dirigenza. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il direttore sportivo Carlo Osti sta spingendo sull'acceleratore per Matteo Tramoni, ma tiene il campo pronto per l'affondo su Dennis Johnsen qualora la corda con il Pisa dovesse spezzarsi definitivamente.

La trattativa per il trequartista corso vive di continue accelerazioni e frenate. Nonostante il giocatore sia rimasto colpito dalle condizioni contrattuali offerte dal City Group e abbia già avuto un confronto con il Pisa per manifestare il proprio gradimento, manca ancora l'intesa definitiva tra i club. Sullo sfondo, emerge una curiosa indiscrezione su un presunto "ostruzionismo" dei toscani dovuto a una mancata intervista di Inzaghi per un documentario sulla promozione del Pisa (destinato a Netflix e Prime), anche se radio mercato tende a escludere legami concreti tra i due fatti.

Parallelamente, la pista Johnsen resta caldissima. Il Palermo ha già in mano un accordo di massima con il norvegese, ma la Cremonese sta riflettendo profondamente a causa di un'infermeria affollata: gli infortuni di Collocolo e Bondo, uniti alla partenza di Vazquez, hanno accorciato la rosa di Nicola. Nonostante l'arrivo di Djuric abbia rinforzato l'attacco, la dirigenza grigiorossa deve decidere se privarsi o meno di un pezzo pregiato come il norvegese.

Per quanto riguarda le altre opzioni, rimangono congelate le piste per Dany Mota e Pierini, mentre in uscita la situazione di Salim Diakité non si sblocca. Sebbene il terzino sia ufficialmente sul mercato, al momento in viale del Fante sono arrivati solo sondaggi da Modena, Avellino e Francia, ma nessuna offerta concreta che possa portare alla chiusura dell'affare prima del 2 febbraio.